Лидер сепаратистов «ДНР» запросил у России дополнительные силы

Сепаратистские власти в Донецке запросили у Российской Федерации «дополнительные союзнические силы» для ведения боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера так называемой «ДНР» Дениса Пушилина.

Отметим, сегодня оккупированный Донецк подвергся массированным артиллерийским обстрелам.

"В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные союзнические силы, в первую очередь, Российской Федерации", - отметил он.