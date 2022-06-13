Зеленский о ходе войны: стратегическая инициатива остается за Украиной

Украинские военные продолжают удерживать стратегическую инициативу в боях против российских солдат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

"Мы имеем дело с абсолютным злом. И у нас нет другого выбора, кроме как идти дальше. Освобождать всю нашу территорию. Выбивать оккупантов из всех наших областей. И хотя сейчас ширина фронта - уже более двух с половиной тысяч километров, чувствуется, что стратегическая инициатива - все же за нами", - подчеркнул президент.