Более 15 тысяч состоятельных россиян покинут страну в этом году
По прогнозам аналитического агентства Henley & Partners, более 15 тыс. состоятельных людей покинут Россию в этом году из-за вторжения страны в Украину.
"Россия теряет миллионеров", - заявил Эндрю Амойлс, глава исследовательского отдела New World Wealth, который собирал данные для Henley, пишет ВВС.
"Состоятельные люди эмигрируют из России в неуклонно растущем количестве каждый год в течение последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что развалу крупных стран обычно предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", - сказано в исследовании Henley & Partners.
По прогнозам компании, Украина также понесет наибольшую потерю состоятельных лиц в процентном отношении к своему населению: ожидается, что к концу года страну покинут 2,8 тыс. миллионеров (это 42% от всех людей с миллионным состоянием).
Аналитики также отмечают, что США и Великобритания стали гораздо менее удобными для россиян, к чьему богатству могут возникнуть юридические и этические вопросы. Поэтому самыми притягательными странами для эмиграции будут ОАЭ, Мальта, Монако и даже Маврикий.