Более 15 тысяч состоятельных россиян покинут страну в этом году

По прогнозам аналитического агентства Henley & Partners, более 15 тыс. состоятельных людей покинут Россию в этом году из-за вторжения страны в Украину.

"Россия теряет миллионеров", - заявил Эндрю Амойлс, глава исследовательского отдела New World Wealth, который собирал данные для Henley, пишет ВВС.

"Состоятельные люди эмигрируют из России в неуклонно растущем количестве каждый год в течение последнего десятилетия, что является ранним предупреждением о текущих проблемах, с которыми сталкивается страна. Исторически сложилось так, что развалу крупных стран обычно предшествовало ускорение эмиграции богатых людей, которые часто уезжают первыми, поскольку у них есть для этого средства", - сказано в исследовании Henley & Partners.