Зеленский раскритиковал Шольца
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки канцлера Германии Олафа Шольца «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой. Об этом глава государства заявил в интервью ZDF.
"Он (Шольц) и его правительство должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – считает Зеленский.
Президент Украины также призвал канцлера быть более однозначным в отношениях с Украиной.
По мнению главы государства, подход Берлина, при котором нужно продолжать отношения с Киевом и Москвой так, чтобы это как можно меньше повредило Берлину, ошибочен.
Комментируя возможный приезд Шольца в Украину, Зеленский заявил, что он не должен ограничиваться фотографиями.
По мнению президента, глава правительства ФРГ должен объявить во время визита об увеличении поддержки Украины и кандидатского статуса в ЕС. Также Зеленский надеется на ужесточение санкций против России.