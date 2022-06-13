Зеленский раскритиковал Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки канцлера Германии Олафа Шольца «сохранить равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой. Об этом глава государства заявил в интервью ZDF.

"Он (Шольц) и его правительство должно принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – считает Зеленский.

Президент Украины также призвал канцлера быть более однозначным в отношениях с Украиной.