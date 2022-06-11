В США обеспокоены возможной помощью Китая России

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил на встрече с главой канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам, членом Политбюро Ян Цзечи обеспокоенность Вашингтона возможной помощью Пекина Москве. Об этом, как пишет ТАСС, в понедельник заявила журналистам на специальном телефонном брифинге представитель администрации США высокого ранга.

"Салливан подчеркнул приверженность США демократической, независимой, суверенной и процветающей Украине, обладающей средствами для самообороны и отражения будущей агрессии, - отметила представитель администрации США. – Он обратил внимание на последствия безответственной российской риторики по ядерному оружию для глобальной безопасности и режима нераспространения, а также повторил неоднократно высказанную США Китаю озабоченность определенными видами поддержки России".