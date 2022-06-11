Битва за Донбасс: сколько военных потеряла Россия за сутки

В понедельник, 13 июня, на востоке страны украинские военнослужащие ликвидировали почти 50 российских военнослужащих. Об этом сообщается на странице оперативно-тактической группировки «Восток» в социальной сети Facebook.

"Сегодня, 13 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48, БМП – 1, специальной техники – 1, минометов – 2, АТТ – 2, БПЛА – 1", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинскими бойцами уничтожены два склада РФ с боеприпасами и склад с горюче-смазочными материалами.