Зеленский: В контрнаступлении освобождены несколько общин в Херсонской области

Украинская армия в ходе контрнаступления освободила несколько общин в Херсонской области. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии именно на Юге. А благодаря контрнаступлению уже освобождена часть общин в Херсонской области», - отметил он.

По его словам, бои на Донбассе войдут в историю как одни из самых жестоких битв в Европе, и украинская армия и разведка тактически переигрывают российских военных.