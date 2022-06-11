Украинская армия «стоит» в 18 км от Херсона и успешно атакует

Украинские военные сейчас находятся в 18 километрах от Херсона. ВСУ также наносят массированные артиллерийские удары по скоплениям противника на южном направлении. Об этом заявил советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

Он также отметил, что подразделениям ВСУ пришлось отойти на три километра назад. Но по его словам, на ход боев это никаким образом не влияет.

"На Херсонском направлении им хорошо "вломили" нашей артиллерией, а на Запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили", – сказал Алексей Арестович.