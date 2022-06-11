Украинские военные под Изюмом сбили российский вертолет Ка-52
Над Харьковской областью украинские военные сбили российский вертолет Ка-52, вертолет упал на временно оккупированную территорию. Об этом сообщила 93-я ОМБр Холодный Яр в Facebook.
«Сегодня (13 июня – ред.) после обеда на Изюмском направлении, на Харьковщине, зенитно-ракетный дивизион холодноярцев уничтожил боевой вертолет Ка-52 российской армии», - говорится в информации.
Вертолет россиян упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Долгенькое.