Определился предпоследний участник чемпионата мира по футболу в Катаре

Основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0, в серии пенальти сильнее были австралийцы – 5:4.

Сборная Австралии в серии пенальти обыграла команду Перу в межконтинентальном стыковом матче за путевку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Встреча прошла на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, одной из восьми арен, где зимой пройдет финальная часть мирового первенства, пишет РБК.

Обе команды ранее по четыре раза участвовали в чемпионатах мира. Лучший результат австралийцы показали в 2006 году (1/8 финала), перуанцы – в 1970-м (четвертьфинал). На чемпионате мира 2018 года в России обе команды не смогли выйти из группы.

Таким образом, определился предпоследний участник финальной стадии чемпионата мира в Катаре. Последнюю путевку 14 июня разыграют сборные Новой Зеландии и Коста-Рики.

Финальная стадия ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Жеребьевка группового этапа состоялась 1 апреля в Дохе. По ее итогам Австралия окажется в группе D вместе со сборными Франции, Дании и Туниса. Сильнейший в матче Коста-Рика – Новая Зеландия сыграет в группе E с испанцами, немцами и японцами.