Бывший командующий сепаратистами Донбасса и офицер ФСБ Игорь Стрелков (Гиркин) не исключает государственный переворот в России в случае поражения в войне. Об этом он рассказал в эфире своей передачи, в которой вместе с отставным военным В. Квачковым обсуждал войну в Украине и внутреннюю ситуацию в России.

«Переворот будет, если мы потерпим поражение, безусловно. Я уверен, что значительная часть окружения Путина ведет нас к поражению вполне сознательно, кто-то по тупости, а кто-то вполне сознательно. Я полагаю, что если парадигма эта не изменится, если не начнется радикальная смена значительной части окружения президента (РФ Владимира Путина – ред.), в первую очередь ответственные за эти все провалы, за абсолютную неготовность к войне, за развал военной промышленности, за развал вооруженных сил, за превращение генералитета в мафию с уклоном мародёрства, то мы действительно эту войну выиграть не сможем. Им важно, чтобы мобилизация вообще не была объявлена, либо, чтобы она была проведена как можно позднее, и после того, как РФ начнет терпеть нескрываемые поражения», - отметил Стрелков.

Затронув тему проведения референдумов в Херсоне и Запорожье, экс-командующий сепаратистами Донбасса заявил, что это, скорее всего, блеф: «Сейчас идет активная подготовка к проведению референдумов для воссоединения с Российской Федерацией в Херсоне, Запорожье, хотя само Запорожье, столица, не взята. Скорее всего, это, конечно, блеф. Скорее всего, это игра: «давайте договаривайтесь, иначе мы у вас и это заберем». Но игра очень грязная, очень нехорошая, потому что люди в эту игру начинают верить».