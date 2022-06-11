В Черногории арестовали активы депутатов Госдумы

Черногория, присоединившаяся к санкциям ЕС против России, арестовала на своей территории активы 34 граждан России, среди которых депутаты Госдумы и сотрудник Администрации президента России Алексей Громов, которого СМИ называют «куратором кремлевской пропаганды». Как сообщает «Европейская правда», список россиян, чьи активы Черногория арестовала на своей территории, в понедельник опубликовало издание Vijesti.

Так, в списке есть депутаты российской Госдумы от "Единой России" (Анна Кузнецова, Леонид Ивлев, Виктор Казаков и др.), КПРФ (Олег Смолин, Олег Лебедев, Ирина Филатова), ЛДПР (Василий Власов) и "Справедливой России" (Дмитрий и Андрей Кузнецовы).

Кроме того, в перечне есть тезка члена Совета безопасности России Сергея Иванова и первого замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова. СМИ сообщали, что именно он курирует в Кремле пропаганду и информационную политику, в частности, через государственные телеканалы.