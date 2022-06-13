Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана: погиб пограничник

Издание отмечает, что сегодня утром в местности "Кех" в 10 км от центра джамоата Ворух города Исфара, началась перестрелка между таджикскими и киргизскими пограничниками.

В результате очередной перестрелки на таджикско-киргизской границе погиб солдат-срочник Таджикистана, сообщило во вторник утром издание «Азия-Плюс» в своем телеграм-канале.

"...Есть погибший – солдат-срочник. В настоящее время больница готовится к приему раненых", - говорится в сообщении.

Официальные власти Таджикистана пока не комментировали происходящее.

В то же время погранслужба Госкомитета национальной безопасности Киргизии, комментируя инцидент, заявила, что таджикская сторона применила гранатометы и минометы.

"Около 07:00 (04:00 мск) в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области со стороны пограничного поста "Кех" Таджикистана был произведен выстрел в сторону киргизского пограничного поста "Булак-Башы". В ответ с киргизской стороны был также произведен ответный выстрел в сторону таджикского поста", - сообщили в погранслужбе.

По ее данным, пограничники двух сторон сразу же заняли боевые позиции. Пограничный представитель Киргизии по Баткенской области и пограничный представитель Таджикистана по Согдийской области провели телефонные переговоры. На место инцидента выехали начальники пограничных отрядов сторон.

"В 7:50 таджикская сторона вновь начала перестрелку с применением гранатометов и минометов. В 8:10 перестрелка прекратилась. В данное время проводится встреча пограничных представителей сторон для выяснения причин перестрелки и недопущения эскалации ситуации", - отметили в погранслужбе.

По 460 из 970 км границы между Кыргызстаном и Таджикистаном у стран нет договоренностей. Из-за этого государства время от времени заявляют о своих претензиях на ту или иную территорию, возникают конфликты.