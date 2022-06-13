Евросоюз отключает от SWIFT три российских банка

В рамках шестого пакета санкций против России из-за войны в Украине Евросоюз с сегодняшнего дня отключает крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT, передает BBC.

Санкции были согласованы в конце мая после напряженных консультаций между европейскими лидерами. Спустя несколько дней основная часть ограничений вступила в силу. Представители российских банков утверждают, что отключение от SWIFT не сильно повлияет на их работу.

В Сбербанке, согласно сообщению российских СМИ, заявили, что работают в обычном режиме, и отключение от SWIFT не меняет ситуации с международными расчётами. В Московском кредитном банке отметили, что операции внутри России будут идти в штатном режиме, однако при платежах за границу сроки их проведения могут вырасти. В Россельхозбанке также подчеркнули, что в российской банковской системе созданы необходимые условия для обеспечения бесперебойной автономной работы.