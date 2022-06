Меняющие мир: о том, как двое молодых азербайджанских айтишников ломают стереотипы

22-летний Хазар Гаджиев , в силу тяжёлого финансового положения в семье, приостановил своё обучение в школе, не окончив и 7 классов. Около двух лет, чтобы помочь родителям, работал официантом и помощником оператора, а в 16 начал самообразование в области IT, самостоятельно освоив языки программирования Linux и Python. После возвращения с военной службы в 2019 году он экстерном сдал экзамен и получил аттестат об окончании 9-го класса.

В продолжение своего успеха 9 мая 2022 года он получил сертификат eWPT от международной компании eLearnSecurity, где успешно сдал экзамен, пройдя многомесячный курс по тестированию веб-приложений на проникновение.

Такое невероятное стечение обстоятельств, такие схожие и интересные судьбы двух молодых людей объединяет то, с чего мы начали этот материал – Хазар Гаджиев и Турал Асадов с октября 2021 года работают специалистами отдела кибербезопасности департамента информационной безопасности ООО AzInTelecom.

– О ваших удивительных историях жизни уже немало известно, поэтому перейдём сразу к одному из главных вопросов – почему именно IT? Это был случайный выбор или целенаправленный?

Хазар: – Мы живём на 4-м этаже, а наши родственники, ещё в то время занимавшиеся IT, на 1-м. Они системные администраторы, и мы с братом, который в итоге стал программистом, хотели, чтобы они научили нас всему, что знают. Так я и заинтересовался этой сферой, но затем понял, что мне ближе и интереснее кибербезопасность. На меня сильно повлиял фильм «Who Am I» (немецкий триллер о молодом компьютерном гении, мечтающем стать супергероем и покорить мир – прим. автора), после него я начал смотреть обучающие видео на Youtube, чтобы развиваться именно в данной области. Думаю, в целом кибербезопасность – самое сложное и важное ответвление IT. Мне нравится, что кибербезопасность – это про защиту: они не хотят навредить, они хотят уберечь.

Турал: – Мой интерес к IT начался ещё со школы. Первый компьютер дома я в основном использовал для игр, но потом мне стало интересно как прописывается их код, какой там алгоритм. Стал смотреть видеоуроки турецких специалистов, их тренинги о том, как собирать веб-сайты и сам начал этим заниматься с 2014-го года. Этим я подрабатывал на фриланс основе. Затем окончил несколько курсов, и сейчас нацелен на проработку своих навыков в кибербезопасности. Потому что, если я собираю сайт и продаю его, то должен подумать и о его безопасности, просчитать всё.

– Хазар, в вашей истории есть важный момент – в силу обстоятельств после 7-го класса вы ушли работать. Но как вы успевали заниматься самообразованием в такой сложной сфере, как IT? Ведь, помимо времени, этот процесс требует и большой концентрации внимания…

– Чтобы помочь семье после 7-го класса я работал официантом и помощником оператора около двух лет, а затем ещё пошёл в армию, где много чего забыл из того, что уже на тот момент выучил в IT (улыбается). Но было желание, всё-таки, выучиться, стать специалистом, и я начал проходить разные образовательные курсы.

– Турал, обстоятельства, при которых вы занимались самообразованием, тоже были не из лёгких. Насколько я знаю, высшее образование вы тоже не получили по уважительной причине…

– Да, у меня сестра училась в университете на платном отделении, и я уже не стал поступать, потому что была большая вероятность попасть тоже на платное, а таких средств у нас не было.

Я мог бы поступить – дома сказали, что мы справимся с оплатой, поступай, но я решил не рисковать и лишний раз не нагружать родителей. Я не очень верил в свои силы для поступления на бесплатный факультет.

– Но во что-то вы верили, раз решили отказаться от высшего образования…

– Да, я работал в такой сфере, где можно заработать и будучи фрилансером, не выходя из дома. Как бы, всегда есть профессия. Но позже я пытался поступить.

– А вы пытались, Хазар?

– Да, пытался. Хотя, даже когда ходил в школу я думал, что это никому не нужно, но сейчас понимаю – и школа нужна, и высшее образование. Вообще, для того, чтобы стать ведущим специалистом, важно учиться любыми доступными способами.

– Выше зашла речь про родителей. Многие люди старшего поколения относятся ко всему, что связано с компьютерами, мягко говоря, скептически. Для большинства это всё «игрушки» или общее, несерьёзное определение «интернет». Как ваши родители встретили вашу заинтересованность IT?

Хазар: – Пока нет заработка, мало кто относится положительно (улыбается). Но я объяснял, и сейчас они уже понимают, что это престижная, прибыльная сфера.

Турал: – Мои родители больше всего беспокоились из-за моего здоровья, постоянно говорили о вреде для зрения. Ну, и, конечно, не очень верили, что у меня что-нибудь получится, так как я не окончил институт. Я говорил им, что в этой области стандартное высшее образование – не главное. Теперь они и сами это видят (улыбается).

– Как ваши друзья и знакомые реагируют на вашу деятельность, на ваши успехи?

Хазар: – Сначала мало кто воспринимал мой интерес всерьёз, а сейчас уже двое моих друзей учат язык программирования. Мне нравится это.

– То есть, они начали учиться программированию, смотря на вас? Вы гордитесь этим или пока не очень понимаете насколько это весомое достижение?

– Ну, у нас не очень много времени для того, чтобы размышлять над этим (смеётся).

– Турал, а вы уже замечаете, что окружающие берут с вас пример?

– Вокруг меня 95% людей всегда были из этой области, и сейчас в том числе. У меня не айтишники только одноклассники, но я всегда чувствовал их уважение, потому что IT – это сложная сфера, все понимают, что не каждый может в ней работать.

– Поддержка близких очень важна на любом этапе, а тем более, когда условия не самые благоприятные. Кто вас поддерживал всё это время?

Турал: – Мои друзья. Мы все были с головой в теме IT и всего, что её касалось. Всегда помогали друг другу и советом, и делом.

Хазар: – Есть один человек, я даже могу назвать его своим учителем. Это – коллега моего брата, он живёт в Австралии и работает там в банке. Когда я делал свои первые шаги в IT, он меня направлял и помогал. Я никогда не видел его вживую, но всегда чувствовал поддержку.

– Вернёмся к вашей непосредственной деятельности. На какой стадии сейчас ваше образование?

Хазар: – Я бы хотел улучшить свою техническую базу. А также повысить навыки коммуникации, для этого я учу английский язык.

Турал: – Сейчас техническая база – это главное. Например, в будущем, допустим, чтобы помогать расследовать кибер-преступления, необходимы крепкие, глубокие знания в этой области.

– Разработку каких-то стартапов в области кибербезопасности планируете?

Хазар: – Да, мы уже начали, но это программа не глобальная, а для нас самих же, чтобы облегчить работу и автоматизировать её, восполнить имеющиеся пробелы продуктивности.

Отметим, что Министерство цифрового развития и транспорта реализует множество проектов поддержки молодых, одарённых специалистов в сфере ИТ. Например, в рамках стипендиальной программы Technest Агентства инноваций и цифрового развития министерства и учебной программы лаборатории кибербезопасности AzInTelecom, около 1000 молодых людей уже получили специфические знания в области информационных технологий, получив возможность работать в учреждениях министерства и других ведущих компаниях и структурах страны.

Инара Валиева – исполняющая обязанности руководителя Агентства, рассуждая об успехах Хазара и Турала, подчёркивает важность личностных примеров: «На самом деле, для разрушения устаревших стереотипов нет ничего важнее подобных прецедентов. В современном мире не столь важно сколько у тебя дипломов, сколь важно кто ты, какой у тебя за плечами пройденный путь, каков твой потенциал, насколько ты заинтересован, насколько ты целеустремлён и талантлив. Агентство Инноваций и Цифрового Развития, учредив стипендиальную программу Technest, руководствовалось именно этими современными запросами. В этом году мы обеспечили обучение в области IT на самых престижных курсах страны для 600 студентов, а в следующем году планируем довести количество участников до 1500, но всё это второстепенно на фоне таких личностных примеров, как у Хазара и Турала.

Сейчас у большинства наших ребят только один путь развития: школа/институт/работа где-нибудь. И только этот трафарет является показателем успешности, а если на каком-то этапе данный шаблон разорван, то бытует мнение, что жизнь на этом завершена. Наша задача – показать альтернативный вариант развития, который возможен если очень постараться. И когда у тебя перед глазами невероятный путь Хазара и Турала – это весомее тысячи наших слов. Потому что они – реальные ребята с реальной историей жизни, которая сложилась не так, как у многих их сверстников, но при этом она ничуть не хуже, она тоже успешна, она тоже полна перспектив и возможностей».

Садиг Йолчуев – директор департамента информационной безопасности, курирующий деятельность Хазара и Турала, рассказал о важности одного из самых важных звеньев в подобных историях – поддержка руководящих лиц: «Хазара я узнал в другой структуре, когда он пришёл после армии в январе 2021 года устраиваться на работу – тогда его не взяли как раз по причине отсутствия высшего образования. Но как только у нас начала работу программа практики, я привлёк его туда – он прошёл курс и оправдал надежды. Турал так же. Для них этот путь на данный момент завершился приёмом на работу в AzInTelecom и получением престижных международных сертификатов.

Конечно же, процесс приёма на работу состоял из ряда тестов и задач, которые всем соискателям необходимо было пройти. Особенность лишь в том, что этот шанс был дан и тем, у кого нет высшего образования.

Помимо доверия и веры в силы молодых специалистов на уровне среднего звена, очень важна поддержка руководящего состава. Без их открытости к подобным экспериментам, даже пройдя самые сложные этапы можно упереться в архаичное мышление лиц, решающие подобные вопросы, что не позволит продвинуться дальше.

В других структурах я часто видел, как из 30 человек отбирают самых идеальных по всем параметрам, но в итоге даже из них редко вырастает качественный сотрудник, потому что многозадачность требует не только академических знаний и образцового CV. Условно говоря, если у тебя в команде одни «квадраты», они не смогут справиться с «круглой» или «треугольной» задачей, и поэтому состав любой организации должен быть разнообразным, чтобы быть готовым к решению разнообразных проблем. Отбирать по шаблону в нашем быстро развивающемся мире с таким обширным спектром задач – больше не должно быть единственной опцией.

Именно по этой причине в нашей команде так много самых разных людей – и женщины, и мужчины, и взрослые, и молодые, и с образованием, и без. Подобное разнообразие помогает быть многогранными и функционально эффективными. А поддержка руководящих звеньев в данной цепочке является не конечной, а отправной точкой».

В завершение этой интересной беседы хотелось услышать, что бы сказали Хазар и Турал тем, кто только-только начинает свой жизненный путь, выбирая себе профессию и род деятельности.

– Представьте, что перед вами такие же ребята, как и вы 10 лет назад. Что бы вы им посоветовали?

Хазар: – Проживайте своё детство по полной, потом на это не будет времени. А когда вырастите, не опускайте руки, потерпев неудачу. Не бойтесь идти вперёд.

Турал: – Высшее образование важно, но не останавливайтесь, если ваша жизнь сложилась по-другому.

Во время беседы казалось, что эти двое скромных молодых человека не вполне осознают, какой мотивационный пример для азербайджанской молодёжи они собой являют.

Хотелось бы отметить, что рассказ об успехе этих талантливых специалистов ни коим образом не оспаривает значимость высшего образования. Пример жизненного и начинающегося карьерного пути Хазара и Турала призван показать, что даже если жизнь не развивается по общепринятому паттерну, это не значит, что она не может стать успешной. Путь может быть разным и отсутствие высшего образования не приговор. А учитывая, что в таких крупных компаниях с многомиллиардным оборотом, как Google, Tesla, Facebook, Twitter и др., работают десятки людей без высшего образования, становится ясен вектор современной селекции специалистов, где потенциал, навыки и талант ценятся выше условных дипломов. Опять-таки, это не руководство к действию всем поголовно бросать учёбу в университетах, ни в коем случае.

Это история о целеустремлённости, таланте, воле и вере в свои силы. Это – альтернативная реальность, которая совсем рядом, которая уже давно и громко заявляет о своём праве на успешное существование.