Джавад Шабири, автор haqqin.az 09:35

Сразу 73 депутата от блока шиитского лидера Муктады аль-Садра в воскресенье подали в отставку по его просьбе – в знак протеста против сохраняющегося политического тупика через восемь месяцев после проведения всеобщих выборов. Иракские парламентарии уже побили все рекорды и установленные конституцией страны сроки для назначения нового правительства после прошедших в октябре выборов. Ирак стремительно нищает, в стране наблюдается дефицит хлеба и бензина – а в Багдаде продолжаются бесконечные политические игры.

Позиция Муктады ас-Садра понятна. Рассорившись с Тегераном, он старается снизить иранское влияние на политическую жизнь Ирака, предлагая блок шиитов, суннитов и курдов, а также сохранение правительства премьера Мустафы аль-Кадхими, зарекомендовавшим себя неплохим управленцем. Естественно, проиранские группировки этому всячески сопротивляются. Дело идет к шиито-шиитскому конфликту. На днях сотни бойцов Сарайя аль-Салам, вооруженного крыла блока Муктады ас-Садра прошли парадом в Садр-Сити, бедном районе на востоке Багдада, неся лозунги о том, что готовы выполнить любой приказ своего лидера. А медиа-платформы, связанные с «неистовым ас-Садром» начали публиковать имена лидеров «Асаиб Ахль аль-Хак» и «Катаеб Хезболла», самых влиятельных шиитских вооруженных группировок. Причем, каждая публикация рассказывает об их личных адресах, адресах штаб-квартир и фотографий руководящего состава, сопровождая все это угрозами. Что, понятно, спокойствия в стране не добавляет, а только электризует атмосферу.

Оппоненты Муктады ас-Садра еще пытаются с ним договориться, еще предлагают варианты мирного решения политического кризиса. Сейчас известно о, минимум, трех таких предложениях. Первый вариант – ас-Садру предлагается союз с оппонирующими ему шиитскими группировками и формирование «правительства консенсуса», со сроком полномочий на один год. Если оно окажется недееспособным, то будет сформировано правительства большинства, чего и добивается ас-Садр. Второй вариант – вновь распустить парламент и назначить новые выборы. И третий – оставить все как есть, но любые попытки ас-Садра и его союзников из числа иракских суннитов и курдов внести какие-либо правительственные или законодательные изменения, способные изменить нынешний баланс сил, «пресекать всеми доступными средствами». Причем, оппозиционные, а правильнее сказать – враждебные ас-Садру группировки не скрывают, что готовы к любому развитию событий. «Нашим самым большим страхом все время было то, что вспыхнет шиитско-шиитская война, поэтому мы закрывали глаза на его угрозы и насилие над его народом. Мы сейчас не боимся никакого противостояния. Если он будет говорить на языке угрозы, мы будем говорить на одном языке, а если он пойдет дальше и выберет вооруженное противостояние – мы не будем против», - разъяснили редакции haqqin.az в ответ на ее запрос в штаб-квартире «Асаиб Ахль аль-Хак».