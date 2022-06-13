Россия разместила на границе с Украиной десантные батальонные тактические группы

Российские военные усилили подразделения войск на границе с Украиной, перебросив две батальонные тактические группы (БТГ) из состава воздушно-десантных войск. Об этом сообщает Генштаб ЗСУ в утренней сводке во вторник, 14 июня.

"На Северском направлении противник усилил подразделения из состава 1-й танковой армии Западного военного округа, привлекаемого к прикрытию российско-украинской границы в Брянской и Курской областях, двумя батальонными тактическими группами из состава воздушно-десантных войск", – говорится в сообщении.