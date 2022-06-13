Данный тип вертолета оснащен специализированным фото- и видеооборудованием для проведения высококачественной аэросъемки. На нем также установлена система спутниковой навигации, позволяющей использовать его при любых погодных условиях и освещении, рассказали в пресс-службе ASG Helicopter Services.

Впервые для профессиональной аэросъемки Гран-при Азербайджана Формулы-1, проходившей в Баку с 10 по 12 июня, был привлечен современный вертолет Agusta Westland AW109SP коммерческой авиакомпании ASG Helicopter Services.

Съемочная группа Формулы-1 благодаря техническим возможностям вертолета, а также современному оборудованию для аэросъемки провела успешную съемку скоростных гоночных болидов. Через панель управления камерой, установленной в вертолете, все кадры гонки в режиме реального времени транслировались в прямом эфире Формулы-1.

Аэросъемка также оказала значительную помощь экспертам Формулы-1 в оценке и анализе различных ситуаций или происшествий во время гонки.

Ознакомиться с профессиональной аэросъемкой Гран-при Азербайджана Формулы-1, прошедшей в Баку, можно в видеоролике.