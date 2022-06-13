Рамиль Усубов: «Армения понимает, что лимит уступок исчерпан»

Участие официальных лиц Армении в последние недели в различных дискуссиях и переговорах по делимитации и демаркации границ показывает, что в Ереване понимают, что лимит уступок исчерпан. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль Усубов в интервью официальным СМИ.

По его словам, Армении, создающей искусственные барьеры, ничего не остается, как отказаться от необоснованных претензий и начать участвовать в региональном сотрудничестве: "С другой стороны, когда становится ясно, что армянская оппозиция, протестующая против мирных переговоров, не добьется своей цели, число присоединившихся к ним снижается. Также большинство участников этих митингов лишь протестуют против плачевного социального положения в стране. Похоже, у армянского общества есть и желание, и поддержка мирных переговоров".

"Не следует забывать, что на последних выборах армянский народ оказал доверие правящей партии, заявившей, что начнет переговоры с Азербайджаном, а не оппозиции, представляющей "партию войны - военную хунту". Народ дал Пашиняну мандат на заключение мирного договора с Азербайджаном, то есть армянский народ устал от вражды и хочет стабильности", - отметил Рамиль Усубов.