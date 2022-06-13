Зеленский назвал условие для переговоров Украины с Россией

Украина готова сесть за стол переговоров с Россией, но при условии, что Москва действительно захочет положить конец войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию ZDF.

"У нас нет времени на разговоры, которые не работают. Мы точно знаем, что делаем. Подчеркиваю, у нас нет сомнений, и мы готовы говорить только в том случае, если другая сторона готова положить конец войне", - заявил глава украинского государства, слова которого приводит УНИАН.