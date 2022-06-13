Российские миллионеры массово покидают страну

Число долларовых миллионеров, которые могут покинуть Россию до конца года, может составить 15 тысяч человек, при этом общее число миллионеров в стране оценивается в 101 тысячу, сообщили в британской компании Henley & Partners, которая помогает получить иностранное гражданство за инвестиции, со ссылкой на данные New World Wealth.

Как говорится в пресс-релизе компании, Россия может стать лидером по оттоку состоятельных граждан. «Как и ожидалось, Россия за последние шесть месяцев столкнулась с наиболее масштабной эмиграцией миллионеров», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские миллионеры в основном стараются осесть в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Австралии, Израиле и Сингапуре. При этом богатые россияне начали избегать США, страны Евросоюза и Великобританию, опасаясь замораживания их активов из-за санкций. Вместе с тем большой отток миллионеров наблюдается и в Украине, при этом в процентном отношении он даже более значительный, чем в России. Согласно данным компании, страну покинули 2800 миллионеров - 42% от их общего числа.