Израиль предупредил Асада: следующий удар будет по его дворцу

Власти Израиля передали президенту Сирии Башару Асаду предупреждение, что один из его дворцов может стать объектом следующего удара Армии обороны Израиля. Об этом сообщил базирующийся в Лондоне арабоязычный информационный сайт Elaph со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.

Согласно журналисту арабского портала Маджди Халаби, предупреждение сопровождалось требованием прекратить позволять Ирану доставлять в Сирию современное вооружение.

Elaph сообщает также, что Израиль продолжает предупреждать российский контингент в Сирии о готовящихся ударах за несколько часов до их нанесения, однако намерен начать действовать без согласования с Россией.