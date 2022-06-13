Оппозиция в Армении уходит с улиц

Армянский оппозиционер, лидер «Движения сопротивления» Ишхан Сагателян подведет итог двухмесячных акций протеста и выступит с заявлением, пишет газета «Грапарак».

Также лидер оппозиции сегодня озвучит следующие шаги. Издание отмечает, что протестующие собираются взять перерыв на неделю, а также убрать палатки с площади Франции, где в основном они проводят свои митинги.

По информации газеты, Сагателян планирует продолжить борьбу против действующих властей в парламенте.