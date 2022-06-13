Смерть офицеров КСИР не была случайной: разрабатывали оружие для «Хезболлы»

Два офицера военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) – Мохаммад Абдус и Али Камани, погибшие накануне – участвовали в разработке оружия для «Хезболлы», пишет иранское издание Iran International, базирующееся в Лондоне.

Издание отмечает, что их смерть не была следствием "несчастных случаев". Судя по заявлению КСИР, цитируемому агентством Tasnim, Али Камани погиб в "автомобильной аварии", когда он выполнял "задание" в городе Хомейн на юго-западе от Тегерана. В заявлении КСИР он назван "шахидом", погибшим "защищая родину во время миссии". Характер "миссии" при этом не указывается.

Вместе с тем иранское агентство Fars сообщало, что на базе противовоздушной обороны Семнан на севере Ирана погиб ученый Мохаммад Абдус, участвовавший в спутниковой программе Исламской республики, а также занимавшийся разработкой БПЛА и баллистических ракет. Обстоятельства его гибели не разглашаются.