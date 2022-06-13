У Еврокомиссии есть сомнения относительно предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС

Еврокомиссия рекомендует предоставить статус стран-кандидатов на вступление в Евросоюз Молдове и Украине, а касательно Грузии есть сомнения, пишет Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом обсуждений, которые состоялись накануне.

«Члены комиссии (…) менее уверены в Грузии, которая в последние годы страдает от повсеместных политических беспорядков и заметного демократического отката», — сообщили источники.