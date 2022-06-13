Эмин Амруллаев поздравил выпускников Азербайджана с окончанием школы

14 июня в общеобразовательных школах Азербайджана прозвенел «Последний звонок». Поздравляя выпускников с окончанием школы, министр образования Эмин Амруллаев заявил, что в этом году более 91 000 учеников окончили школу.

«Дорогие выпускники, сердечно поздравляю вас и желаю успехов в новом этапе жизни. Каждый из вас представляет огромную ценность для нашей страны. Пусть ваш путь будет всегда легок и открыт!», - написал министр образования на своей странице в Facebook.

Отметим, что в 2021-2022 учебном году 133 422 учащихся окончили 9-е классы и 91 188 учащихся - 11-е классы общеобразовательных школ Азербайджана. Из числа выпускников 9-х классов 61 400 - девочки, 72 022 - мальчики.