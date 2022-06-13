Генсек ООН заявил о сломанном энергетическом балансе в мире

Мировое сообщество сталкивается с климатическим хаосом, энергетический баланс сломан, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, обращаясь по видеосвязи к участникам Австрийского мирового саммита.

"Энергетический кризис, который усугубился из-за [войны] в Украине, продемонстрировал опасное удвоение [потребления] ископаемого топлива со стороны крупнейших экономик. [Конфликт] лишь подтвердил ясный урок: наш энергетический баланс сломан. Если бы мы раньше широко инвестировали в возобновляемую энергию, мы бы не так драматически зависели от нестабильности на рынках ископаемого топлива. Наш мир сталкивается с климатическим хаосом. Новые вложения в разведку ископаемого топлива и добычу иллюзорны", - добавил генсек.

Административный глава ООН призвал инвестировать в возобновляемые источники энергии: "Более дешевые и надежные варианты уже доступны в виде энергии солнца и ветра. Цена солнечной энергии и батарей снизилась на 85% за последнее десятилетие. Цена ветряной энергии упала на 55%".