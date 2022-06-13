Турецкие войска заняли боевые позиции: остались считанные часы…

Вооруженные силы Турции заняли боевую позицию, чтобы начать операцию на севере Сирии против боевиков террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). Об этом сообщает турецкое издание Sabah.

По данным издания, Вооруженные силы Турции действуют совместно с Сирийской национальной армией. «Срочные новости... Вооруженные силы Турции и Сирийская национальная армия заняли боевую позицию для операции против террористических объектов PКК/YPG на севере Сирии», - заявило СМИ.

Корреспондент газеты отмечает, что «в городских центрах Манбидж и Тель-Рифат также наблюдается большая активность».

Он также сообщил, что в преддверии планируемой операции американские военные совместно с курдами провели патрулирование. «США, предоставившие тысячи грузовиков с оружием террористической организации, были замечены рука об руку с террористами», - приводит газета его слова.

По данным Sabah, в городских центрах Манбидж и Тель-Рифат вооруженные формирования PKK установили на въездах, выездах и площадях города крупные блокпосты.

Подробности операции на территории Сирии пока не приводятся.