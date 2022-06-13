Кошевой рассекретил личную переписку с Зеленским в день начала войны видео
Шоумен Евгений Кошевой уже давно дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. 24 февраля, в первый день войны, они списались.
По словам Евгения, он утром написал Владимиру, после того как услышал первые взрывы.
"Я говорю: "Что, серьезно началось?". Он говорит: "Походу, да", - поделился Кошевой в программе "Зірковий шлях".
Он добавил, что хотел услышать от Зеленского хоть какой-то прогноз по войне, но позже понял, что никто не знает наверняка, когда этот ужас закончится.
"А потом я подумал, а кто тебе скажет какой-то прогноз. Это риторический вопрос. Надеюсь, что скоро победа будет за нами", - добавил Кошевой.