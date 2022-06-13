Шоумен Евгений Кошевой уже давно дружит с президентом Украины Владимиром Зеленским. 24 февраля, в первый день войны, они списались.

По словам Евгения, он утром написал Владимиру, после того как услышал первые взрывы.

"Я говорю: "Что, серьезно началось?". Он говорит: "Походу, да", - поделился Кошевой в программе "Зірковий шлях".