Европа не видит угрозы своей продовольственной безопасности

Европейский союз не видит угрозы своей продовольственной безопасности из-за ситуации в Украине, заявил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству в Люксембурге.

"К счастью, мы не видим прямой угрозы [продовольственной безопасности] на европейских рынках. Основную проблему составляет [отсутствие] импортируемой из Украины кукурузы, которая важна для производства кормов в Европе. Однако поставки из Украины до сих пор превышают объемы предыдущих лет", - цитирует его ТАСС.