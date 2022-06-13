В приграничной с Украиной Брянской области произошел взрыв на военной базе видео
В российских Клинцах Брянской области (что в 50 км от границы с Украиной) произошел взрыв, предварительно на территории военной базы. В городе нет света и воды. Об этом сообщает «Медуза».
Около 8 утра, пишет «Клинцы.Инфо», жители «услышали два громких хлопка» на окраине города. По словам очевидцев, незадолго до взрывов низко в небе летел вертолет, который скрылся после случившегося. Автор «Подслушано Клинцы» без ссылки на источник утверждает, что вертолет кружил над воинской частью, после чего дважды выстрелил и улетел. По его информации, снаряд задел воинскую часть.
Сообщается, что после инцидента в различных районах Клинцов пропало электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, а в небе над городом видели российские вертолеты.
Ситуацию уже прокомментировал губернатор Брянской области Александр Богомаз. При этом он не рассказал, кто именно и чем открывался огонь. Однако заявил, что речь идет о селе Займище.
"Сегодня был осуществлен обстрел территории села Займище городского округа Клинцы. Повреждены несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается медицинская помощь", - написал он в Telegram.