В российских Клинцах Брянской области (что в 50 км от границы с Украиной) произошел взрыв, предварительно на территории военной базы. В городе нет света и воды. Об этом сообщает «Медуза».

Около 8 утра, пишет «Клинцы.Инфо», жители «услышали два громких хлопка» на окраине города. По словам очевидцев, незадолго до взрывов низко в небе летел вертолет, который скрылся после случившегося. Автор «Подслушано Клинцы» без ссылки на источник утверждает, что вертолет кружил над воинской частью, после чего дважды выстрелил и улетел. По его информации, снаряд задел воинскую часть.

Сообщается, что после инцидента в различных районах Клинцов пропало электричество и водоснабжение, перестали работать светофоры, а в небе над городом видели российские вертолеты.