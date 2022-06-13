Поклонская стала советником Генпрокурора России

Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы, заявила, что получила новое назначение. Она стала советником Генпрокурора России. Об этом чиновница сообщила в своем Telegram-канале.

Накануне президент России Владимир Путин освободил Поклонскую от должности замглавы Россотрудничества. Этому предшествовали эмоциональные высказывания экс-прокурора в социальных сетях и публичная перепалка с непосредственным руководителем - главой ведомства Евгением Примаковым.