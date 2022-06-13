Председатель AQTA встретился с Ерланом Байдаулетом
Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) Гошгар Тахмазли встретился с генеральным директором Исламской организации продовольственной безопасности Ерланом Байдаулетом.
На встрече председатель АQTA дал подробную информацию о деятельности Агентства, предпринимаемых мерах по обеспечению продовольственной безопасности в стране, применяемых новшествах. Тахмазли сообщил, что в последние годы наблюдается устойчивое развитие системы продовольственной безопасности, гармонизация национального законодательства с международными требованиями и т.д. В результате целенаправленных мер, принимаемых в этих областях, достигнуты значительные успехи в улучшении качества продуктов питания и увеличении экспортного потенциала.
Подчеркнув важность сотрудничества с международными организациями для повышения знаний и навыков специалистов, работающих в области оценки рисков, фитосанитарии и ветеринарии, председатель отметил важность сотрудничества с международными организациями, заметив, что AQTA сотрудничает с Всемирной организацией здравоохранения, Всемирной организацией охраны здоровья животных, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.
Выразив признательность за теплую встречу и подробную информацию, Ерлан Байдаулет рассказал о деятельности организации, включающей 36 членов. Генеральный директор отметил, что сотрудничество между странами-членами осуществляется для обеспечения продовольственной безопасности, всестороннего развития сельского хозяйства за счет применения инноваций, привлечения инвестиций, укрепления продовольственного рынка и обмена передовым опытом. Отметив, что сотрудничество с Азербайджаном представляет особый интерес для организации, генеральный директор подчеркнул, что обсуждается вопрос членства Азербайджана в организации.
Во встрече также принял участие посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкеримов. Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам обмена опытом в области ветеринарного контроля на границе, изучения механизма контроля между странами-участницами организации и AQTA.