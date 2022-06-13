А Китай готовится вторгнуться в Тайвань

Согласно информации, таким образом Пекин может готовиться к вторжению на Тайвань под видом «специальной операции» без объявления войны.

Как стало известно, указ вступает в силу 15 июня и регулирует основные принципы, организацию и командование войсками, виды операций, оперативное обеспечение и политическую работу, а также выполнение боевых заданий.

Среди заявленных целей документа значится поддержание национального суверенитета, региональной стабильности и регулирование организации, проведение спецопераций.

Издание отмечает, что сообщение появилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал к дипломатическому решению угрозы военных действий в Тайваньском проливе.