Украинские бойцы уже вторую неделю имеют тактические успехи по контрнаступательным действиям в сторону Херсона. Они продвинулись еще на 5 километров от Таврического. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя в эфире телемарафона.

"Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся оккупанты. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной балкой", - рассказал Хлань.

По его словам, украинские защитники имеют такие тактические победы, которые обязательно должны перерасти в полноценное контрнаступление.