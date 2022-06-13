Армия Украины продвинулась в сторону Херсона карта
Украинские бойцы уже вторую неделю имеют тактические успехи по контрнаступательным действиям в сторону Херсона. Они продвинулись еще на 5 километров от Таврического. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Херсонской ОВА Сергея Хланя в эфире телемарафона.
"Мы приближаемся к Томиной Балке, а это 20 километров до Херсона, где как раз находятся оккупанты. Сейчас бои идут между Таврическим и Томиной балкой", - рассказал Хлань.
По его словам, украинские защитники имеют такие тактические победы, которые обязательно должны перерасти в полноценное контрнаступление.
"Как бы ни старались оккупанты вернуть, отбить утраченные позиции - ничего не удается, они еще больше откатываются назад. То есть мы постепенно имеем преимущество", - объясняет Хлань.
При этом он отметил, что украинские обстрелы являются не такими массированными, как российские, однако настолько точными, что поражают технику и боеприпасы противника, стараясь не делать ущерб местной инфраструктуре, в отличие от россиян, которые продолжают хаотично обстреливать жилые дома украинцев.