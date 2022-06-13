НАТО попытается переубедить Турцию

Необходимо снять опасения Анкары по поводу запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана перед вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Также он назвал решение Финляндии и Швеции о вступлении в альянс историческим. По его словам, их членство поможет укрепить организацию. "Теперь мы должны решить проблемы безопасности всех союзников, в том числе серьезные опасения Турции по поводу террористической организации РПК, и найти единый путь вперед", - цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек также добавил, что Турция пострадала от терроризма больше, чем любой другой союзник: "Таким образом, у Анкары есть разумные опасения, к которым все союзники должны отнестись серьезно. Мои коллеги и я продолжаем вести тесный диалог с представителями Турции, Финляндии и Швеции, чтобы снять озабоченность Турции, а также продолжить процесс присоединения двух стран".