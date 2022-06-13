«РФ не может победить в войне, поскольку она потом будет угрожать и Турции»

Турция - пока единственная страна, которая смогла организовать переговоры Украины с Россией. Также есть надежда, что Анкаре удастся организовать переговоры по вывозу зерна из портов Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Для нас самое главное, что Турция нас поддерживает. Тут есть полное понимание, что РФ не может победить, поскольку продолжающаяся агрессия Кремля будет угрожать всему региону и, в частности, Турции", - заявил он.

Посол отметил, что со стороны Турции есть важная политическая и существенная практическая поддержка Украины.