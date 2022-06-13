Индия увеличила закупки нефти из Азербайджана

Индия в апреле 2022 года увеличила импорт нефти на 14%, но снизила на 10% относительно марта 2022 года - до 20,52 млн тонн, следует из данных Министерства торговли Индии.

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, при этом в целом за четыре месяца страна импортировала 77,23 млн тонн нефти, что на 36% больше, чем годом ранее.

Индия в январе-апреле закупила у Азербайджана свыше 275,4 тыс. тонн нефти, в том числе 138,45 тыс. тонн в апреле. В целом, в апреле Азербайджан занял 17 позицию по объему поставок нефти в Индию.

В целом за январь-апрель Индия закупила у РФ 2,28 млн тонн нефти (рост в 4,4 раза г/г), что составляет около 3% от импорта данного вида сырья. При этом в феврале республика вообще не закупала российскую нефть, а в январе приобрела 260,3 тыс. тонн (в 1,9 раза меньше г/г).

Ранее СМИ сообщали, что с момента начала военных действий в Украине государственные и частные НПЗ Индии увеличили объемы закупок нефти в РФ, поскольку российские сорта предлагаются с существенным дисконтом по отношению к Brent.