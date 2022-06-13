Премьер Болгарии едет в Баку обсудить поставки азербайджанского газа

«Нашей следующей большой победой, которой, надеюсь, мы добьемся в июле, будет открытие газопровода с Грецией, по которому пойдет азербайджанский газ. Еще на этой неделе я побываю в Баку, чтобы подтвердить объем поставок. Будем иметь миллиард кубических метров газа, которые пойдут очень скоро. Ожидаю, что в июле-августе миллиард кубометров придет в Болгарию по цене, которая на данный момент в разы ниже рыночной». Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, отвечая на вопросы журналистов.

Он также заявил, что переговоры по долгосрочному договору о поставках американского сжиженного газа продолжаются.

«Не завершили вопрос с американским газом. Продолжаем думать, какие там лучшие долгосрочные договоры. Мы пытаемся создать микс сжиженного и азербайджанского газа, чтобы средняя цена была более выгодной цены «Газпрома», чтобы мы были уверены, что болгарская экономика останется конкурентоспособной и диверсифицированной», - цитирует премьер-министра Болгарии агентство ТАСС.