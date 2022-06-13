В обращении, размещенном на официальном сайте МЧС, отмечается, что сезон уборки урожая приходится на жаркое, засушливое время, к тому же посевные площади под зерновые подвержены быстрому воспламенению. Поэтому крайне важно соблюдать правила пожарной безопасности.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к владельцам фермерских хозяйств и сборщикам зерна, призвав соблюдать правила пожарной безопасности.

В частности, напоминает МЧС, на посевных площадях категорически запрещается зажигать спички, использовать открытый огонь, в том числе курить, разводить костры. На этих территориях должны быть отведены специальные места для курения.

Недопустимо при движении по дороге мимо посевных полей выбрасывать непотушенные окурки или спички, материалы, пропитанные легковоспламеняющейся жидкостью, а также стеклянную посуду и осколки стекла. Территорию вокруг площадей под зерновые культуры следует расчищать от сухой травы и отходов.

Техника для уборки урожая должна быть снабжена первичными средствами пожаротушения, перед жатвой необходимо провести пожарно-технический осмотр. Категорически запрещается оставлять технику в поле после работы, заправлять ее ночью, допускать разлив топлива и масел, хранить в технике дополнительные горюче-смазочные материалы.

Первичными средствами пожаротушения должны быть обеспечены полевые лагеря, гумна, участки, где собираются стога сена и соломы.

В случае возникновения пожара следует прекратить работы, проинформировать находящихся на территории людей, попытаться потушить пожар первичными средствами пожаротушения и сообщить о пожаре на горячую линию МЧС.