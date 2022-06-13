Сербия с ноября останется без российской нефти из-за санкций
Сербия из-за санкций не сможет импортировать российскую нефть с ноября текущего года, сообщил президент страны Александр Вучич.
«Ежедневно появляются десятки новых проблем <...>. Мы ежедневно потребляем 350 тонн мазута, а зимой мы будем тратить в семь раз больше. Нужно найти мазут, в НИСе нет достаточно мазута. <...> Нужно иметь в виду, что с 1 ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть по действующим в настоящий момент санкциям, а Бог знает, какие санкции будут введены к тому времени», - цитирует его ТАСС.