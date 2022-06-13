Ульвия Худиева, собкор 14:50

В последнее время установившаяся в столице Туркменистана жаркая погода усугубила нехватку питьевой воды. Туркменская служба «Радио Свобода» сообщает, что 9 июня была на время полностью отключена подача воды в Ашхабад, а 10 июня жители столицы Туркменистана пользовались ею всего несколько часов. Доступ к питьевой воде стал одной из главных проблем этой центральноазиатской страны в последние годы. В летние месяцы, когда в отдаленных районах Туркменистана средняя температура превышает 50 градусов, ряд регионов страны получает воду строго по графику, а прошлым летом на почасовую подачу воды перешла и туркменская столица. Специалисты подчеркивают, что дефицит пресной воды в Туркменистане с каждым годом приобретает все более угрожающие масштабы.

В результате президент страны Сердар Бердымухамедов издал 8 июня указ о строительстве 800-километрового трубопровода для транспортировки опресненной воды из Каспийского моря в Ашхабад. Туркменский гидролог, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что фактически строительство этого трубопровода началось еще в 2020 году, а в настоящее время реализуется первая фаза проекта. По его словам, полное отключение воды в Ашхабаде в последние дни может быть связано с работами по подключению системы национального водоснабжения к новому трубопроводу. Напомним, в отчете Всемирного института благосостояния (WRI) за 2019 год Туркменистан был назван одним из двадцати государств планеты, испытывающих наиболее острую нехватку пресной воды.

А тем временем снижение уровня Каспийского моря из-за глобального изменения климата привело к появлению новых свободных участков вдоль побережья в Астаре. Местные жители говорят, что эти территории в свое время оградили бетонными плотинами - для защиты Астары от наводнений из-за повышения уровня моря. Теперь их демонтируют, а эти территории ограждают заборами. Скорее всего, для строительства новых вилл и отелей. В Астаре Каспийское море за последние годы отступило на 50-60 метров, что привело к расширению суши на побережье. Местные жители рассказывают, что 30 лет назад дома у побережья были переселены из-за повышения уровня моря. «Правда, проводились берегоукрепительные работы, но опасность присутствовала. Сейчас же море отступило на 50-60 метров. Оставшийся на берегу бетон разрушен, арматура с него снята», - рассказывает один из жителей. Местные говорят, что в целом последние годы приморские территории в Астаре активно огораживают.

По словам местного жителя Видади Мирзоева, он не считает целесообразным сносить зарытые на берегу плотины. «В то время я был инженером в Исполнительной власти. Помню, были потрачены миллионы долларов. Цель - перекрыть море и построить оттуда железную дорогу в Иран». Житель Астары Гасанага Мамедов коснулся вопроса ограждения моря. По его словам, вдоль иранской границы построен парк, из которого невозможно выйти к морю. «На севере стоят дома. Их выкупают у владельцев и строят отели. Наверное, кто-то просто положил глаз на эти места. Все огородили. Но море может вновь вернуться».