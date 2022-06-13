Договариваются по газу: глава Еврокомиссии в Израиле

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждает с израильскими властями тему поставок газа в Европу. Об этом написала в социальных сетях министр энергетики Израиля Карин Эльхарар.

По ее словам, Фон дер Ляйен выразила благодарность израильской стороне за усилия по вопросу поставок газа в Европу, где имеет место энергетический кризис. Она напомнила, что рабочие группы по работе над газовыми соглашениями были сформированы сторонами еще в марте.

Фон дер Ляйен, прибывшая в Израиль и Палестину с двухдневным визитом, накануне встретилась с главой МИД Израиля Яиром Лапидом. Во вторник официальный представитель ЕС должна встретиться с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом и премьер-министром Палестины Мохаммедом Иштийя. После Урсула Фон дер Ляйен отправится в Каир, где, как пишут израильские СМИ, ЕС готовится подписать трехстороннее энергетическое соглашение о транспортировке израильского газа в Европу через Египет.