Вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов встретился с призерами недавнего чемпионата Европы по прыжкам на батуте и тамблингу и их тренерами, поздравив команду с успешным выступлением.

Чемпионат Европы проходил в итальянском Римини, а азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали – два золота, серебро и бронзу. Магсуд Махсудов выиграл золото среди молодежи в индивидуальных прыжках на батуте, а также в синхронных прыжках вместе с Гусейном Аббасовым.

В тамблинге Михаил Малкин стал серебряным призером среди взрослых. В командных соревнованиях сборная Азербайджана в составе Малкина, Адиля Гаджизаде и Тофика Алиева завоевала бронзу.