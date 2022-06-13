Взрывы во Львовской, Тернопольской и Одесской областях
Жители Львовской, Тернопольской и Одесской областей почти одновременно услышали взрывы в своих регионах. Местные власти призывают оставаться в укрытиях. Как сообщают местные власти, сейчас работают системы ПВО.
"Жители Львовщины, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается", - пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Мэр Львова Андрей Садовой информирует, что слышны звуки взрывов во Львовской области, однако в городе тихо.
"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!", - пишет мэр.
Тем временем мэр Тернополя Сергей Надал подтвердил информацию о взрывах.
"Сообщают о взрывах на Тернопольщине. Позаботьтесь о безопасности", - сообщает Надал.
Впоследствии к жителям обратился и глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"Не паникуем, не комментируем. Официальная информация только на моих каналах и военной администрации. Обо всем сообщим позже, будьте в укрытиях", - сообщает Труш.
Между тем о работе ПВО также сообщил и мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Звуки, которые вы слышите, это работает ПВО! Оставайтесь в укрытии!", - пишет он.