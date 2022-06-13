Взрывы во Львовской, Тернопольской и Одесской областях

Жители Львовской, Тернопольской и Одесской областей почти одновременно услышали взрывы в своих регионах. Местные власти призывают оставаться в укрытиях. Как сообщают местные власти, сейчас работают системы ПВО.

"Жители Львовщины, работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Тревога еще продолжается", - пишет глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой информирует, что слышны звуки взрывов во Львовской области, однако в городе тихо.

"Слышны взрывы во Львовской области. По предварительной информации, работает ПВО. Во Львове пока тихо. Оставайтесь в укрытиях!", - пишет мэр.