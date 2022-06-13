Украина сообщила об обмене с Россией телами погибших солдат

Сегодня в Запорожской области прошла операция по обмену телами погибших военных, в результате которой украинская сторона получила тела 64-х военнослужащих, ранее заблокированных на территории комбината «Азовсталь». Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Российская сторона информацию об обмене не подтверждала и не комментировала. Также неизвестно, сколько тел было передано России.

«Украина вернула тела 64 героических защитников «Азовстали» для достойного их захоронения», - говорится в сообщении ведомства. Украинские власти утверждают, что операция была проведена в соответствии с положениями Женевской конвенции и при содействии украинских силовых структур.