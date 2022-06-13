Как передает корреспондент haqqin.az, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик сообщил журналистам, что это второй такой визит израильских врачей в Азербайджан. В прошлом году израильские специалисты оказали помощь в лечении раненых во второй Карабах ской войне азербайджанских военных.

По словам посла, до 19 июня израильские педиатры проведут обследование около 50 детей в Bona Dea Hospital. В случае особой необходимости при поддержке Фонда Гейдара Алиева дети смогут пройти лечение в Израиле.

Дипломат также отметил, что израильские педиатры посетили Азербайджанский медицинский университет (АМУ) и провели встречу с преподавательским составом. Данная инициатива является важным показателем тесного сотрудничества Азербайджана и Израиля, сказал он.

Представитель Минздрава Израиля в ВОЗ, специалист по общественному здравоохранению Университета имени Бен-Гуриона Изабелла Каракас в интервью haqqin.az сказала, что в Баку приехали врачи по пяти специальностям государственных клиник Израиля. Сама Изабелла Каракас родилась в Баку, окончила в 1989 году Азгосмедуниверситет.

«Я очень счастлива спустя 32 года оказаться в моем родном Баку, который стал еще красивее», - сказала она.

На встрече в АМУ Каракас выступила с лекцией о влиянии окружающей среды на здоровье детей: «Загрязнение воздуха промышленными выбросами, выхлопными газами автомобилей и много другое - все это оказывает негативное воздействие на здоровье детей и является очень актуальной проблемой в современном мире. Моя лекция затрагивала такой важный момент, как влияние качества воздуха на внутриутробное развитие плода. Наряду с генетическими и рядом других факторов, окружающая среда также играет роль в появлении патологий, с которыми могут рождаться дети».

В лекции приняли участие заведующие кафедр гинекологии, эпидемиологии, хирургии и других дисциплин АМУ.

По словам Каракас, израильские медицинские специалисты готовы поделиться опытом с азербайджанскими коллегами. «Мы очень надеемся, что наше сотрудничество в сфере медицины будет развиваться и укрепляться», - сказала она.