Российские олигархи избегают Путина

Ряд российских олигархов обеспокоен тем, что участие президента РФ Владимира Путина в традиционном Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге сделает их мишенью западных санкций на фоне продолжающейся агрессии России против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на организаторов форума.

Стартует Петербургский экономический форум завтра, 15 июня, и продлится до 18 июня. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие представители более 90 стран.

Агентство заявило, что на форуме российские олигархи и бизнес-лидеры будут «проявлять сдержанность», чтобы избежать западных санкций. По данным издания, трое знакомых с ситуацией источников на условиях анонимности рассказали, что некоторые олигархи просили вычеркнуть их имена из списков участников - чтобы сохранить максимальную анонимность. Как минимум два олигарха заявили, что покинут форум до выступления Путина.

Пленарные заседания проведет главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. По состоянию на 1 июня свое участие в форуме подтвердили 2700 представителей бизнеса и более 1000 руководителей компаний.