Ильхам Алиев принял сборную Азербайджана по мини-футболу обновляется; фото
Во вторник, 14 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сборную Азербайджана, ставшей победителем чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии.
Обновляется.
Во вторник, 14 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сборную Азербайджана, ставшей победителем чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии.
Обновляется.
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