Ильхам Алиев принял сборную Азербайджана по мини-футболу обновляется; фото

Во вторник, 14 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сборную Азербайджана, ставшей победителем чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии.

Обновляется.