Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций «иноагентам»

Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплате компенсаций признанным в РФ «иноагентам», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее сегодня Европейский суд по правам человека признал несоответствие российского законодательства об «иностранных агентах» Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

По мнению ЕСПЧ, качество закона не соответствует Конвенции, а его применение не является необходимым в демократическом обществе. Понятия «политическая деятельность» и «иностранное финансирование» недостаточно предсказуемы и не имеют достаточных гарантий от злоупотреблений.

Закон о СМИ-«иноагентах» был принят в России в 2017 году. Согласно ему, «иностранным агентом» могут признать любое СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы. В 2019 году был принят новый закон, который дал возможность причислять к «иноагентам» не только юридические, но и физические лица.